"عمليات نقابة البترول": رصدنا إقبالا كبيرا على المشاركة بانتخابات الرئاسة

بدأت غرفة عمليات النقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، متابعة التصويت في انتخابات الرئاسه اليوم، عملها منذ الصباح الباكر برئاسه أحمد السروجى، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول، لمتابعة لجان التصويت على مستوى الجمهورية وتقديم التسهيلات والتيسيرات للعاملين بشركات البترول للإدلاء بأصواتهم.

كما توفر غرفة العمليات وسائل مواصلات وسيارات لنقل العاملين من الشركات والتجمعات العمالية ومن أماكن المصانع للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي.

وصرح أحمد السروجي، بأن المؤشرات الأولية التي تلقتها اللجنة في الساعات الأولى حتى الأن، كشفت عن بدء إقبال قوي وكبير للعمال للمشاركة في التصويت، وأن غرفه العمليات ستعمل على مدار الساعة حتى انتهاء التصويت في اليوم الأول وتستمر غدا وبعد غد.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

الانتخابات الرئاسية 2024