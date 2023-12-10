الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

متابعة مستمرة للانتخابات.. صور من غرفة عمليات المرشح الرئاسى فريد زهران

غرفة عمليات المرشح
غرفة عمليات المرشح الرئاسى فريد زهران

تواصل غرفة عمليات المرشح الرئاسي فريد زهران، رصد سير عمليات التصويت في مختلف اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، تزامنًا مع انطلاق أول أيام الانتخابات الرئاسية.

غرفة عمليات المرشح الرئاسي

ونشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى صورًا لغرفة المتابعة يترأسها البرلمانى السابق باسم كامل، وسط مجموعة من الشباب الذين حرصوا على المتابعة الإلكترونية ومعدلات إقبال الناخبين على مستوى محافظات الجمهورية.

انطلاق عملية التصويت 

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

الهيئة الوطنية للانتخابات 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

غرفة عمليات المرشح الرئاسى فريد زهران
غرفة عمليات المرشح الرئاسى فريد زهران
غرفة عمليات المرشح الرئاسى فريد زهران
غرفة عمليات المرشح الرئاسى فريد زهران
غرفة عمليات المرشح الرئاسى فريد زهران
غرفة عمليات المرشح الرئاسى فريد زهران
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