الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كندا تطلب من شركات النفط خفض الانبعاثات بنسبة 38% خلال 6 سنوات

الانبعاثات
الانبعاثات

كشفت الحكومة الكندية، عن خطة تتطلب من شركات النفط والغاز خفض الانبعاثات بنسبة 35% إلى 38% عن مستويات 2019 خلال السنوات الست المقبلة، فى خطوة تهدف إلى تحقيق الأهداف المناخية الصارمة للحكومة.

وتقترح الحكومة نظامًا للحد الأقصى والمتاجرة بدءًا من عام 2026 لمساعدة الصناعة على خفض التلوث دون خفض الإنتاج.

وقال وزير البيئة الكندى ستيفن جيلبولت -فى تصريح صحفي- إن الخطة "طموحة ولكنها عملية".

وأضاف في بيان: "إنها تأخذ فى الاعتبار الطلب العالمي على النفط والغاز، وأهمية هذا القطاع فى الاقتصاد الكندى، وتضع حدًا صارمًا، ولكن يمكن تحقيقه".

لكن الاقتراح الذي طال انتظاره أثار معارضة فورية من اثنتين من المقاطعات الرئيسية المنتجة للنفط في كندا، ألبرتا وساسكاتشوان.

وقالت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث، إن الإعلان يهاجم اقتصاد ألبرتا عمدًا، وأن حكومتها ستطور "درعًا دستوريًا" ردًا على الاقتراح فى الأشهر المقبلة.

الأكثر قراءة

عاجل .. الجيش الإسرائيلى يعلق على "صور الأسرى المقيدين" فى غزة

عاجل.. "الأرصاد" تحذر: أمطار رعدية وتقلبات جوية تبدأ الأسبوع المقبل

عاجل.. بيان البيت الأبيض بعد تصريحات مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية عن غزة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

نازية الاحتلال: إسرائيل تعرّى الفلسطينيين على "طريقة هتلر" (صور)

زلزال بقوة 5.8 درجة يهز وسط العاصمة المكسيكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثانى والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت