حماس: مازلنا ندرس صفقة تبادل الأسرى مع قادة المقاومة

قال القيادي في حـماس أسامة حمدان، أمس الأربعاء، إن المقاومة لديها ملاحظات جوهرية على ورقة مقترح صفقة التبادل، ولا يزالوا يدرسون الورقة مع مختلف قوى المقاومة ليبلورون ردًا موحدًا ونقدمه للوسطاء.

وفي هذا السياق، كشفت القناة "14" العبرية، أن مسؤولًا رفضت الكشف عن اسمه قال إن قطر تستعد للإعلان عن وقف لإطلاق النار في غزة يوم السبت المقبل.

وأوضحت القناة العبرية، أن هناك تقدمًا حقيقيًا بين الجانبين، لافتًا إلى أنه يفترض أنه تم التوصل إلى اتفاقات تمهيدًا لمثل هذا الإعلان.

وأفادت بأنه لن يطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار بل هدنة طويلة، كما أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة ولكنه سيعيد تجميع صفوفه خارج مدن قطاع غزة.

وأوضحت أنه من المتوقع إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.

وأشارت القناة العبرية إلى أن إسرائيل وافقت على صفقة أخرى مع حماس يمكن أن تؤدي إلى نهاية الحرب.