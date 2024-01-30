الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أبرزها فقدان الشهية والإسهال.. أسباب وأعراض جرثومة المعدة

جرثومة المعدة
جرثومة المعدة

تعد جرثومة المعدة من ضمن الأمراض الشائعة التي يعاني منها الكثير من الناس، وقد تتفاوت الأعراض  من شخص لآخر وقد تكون غير واضحة في بعض الأحيان ومع ذلك، إليك بعض الأعراض الشائعة لجرثومة المعدة.

ووفقًا لموقع "very well health"، تسبب هذه الجرثومة التهابات في المعدة والأمعاء الدقيقة وتزيد من خطر الإصابة بالقرحة المعوية وسرطان المعدة في بعض الحالات ينتقل العدوى بالجرثومة من شخص لآخر، وإليكم نصائح للتعايش مع جرثومة المعدة في السطور التالية كما ينبغي:

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تعرف على أعراض جرثومة المعدة وطرق الوقاية

أعراض جرثومة المعدة

هناك الكثير من الاعراض المحتملة لمرض جرثومة المعدة تعرف على أبرزهم في السطور التالية:

1 - آلام في البطن.
2 - الغثيان.
3 - القيء ويتضمن وجود الدم.
4 - اسوداد في لون البراز.
5 - التعب والإرهاق.
6 - الإعياء.
7 - فقر الدم وتناقص في عدد خلايا الدم الحمراء، بسبب نزف تقرحات المعدة.
8 - فقدان الشهية.
9 - الإسهال.
10 - قرحة المعدة.
11 - رائحة الفم الكريهة.
12 - فقدان الوزن دون سبب واضح.

أسباب الاصابه بـ جرثومة المعدة 

1 - ملامسة لعاب الشخص المريض سواء من خلال استخدام أدواته أو الرذاذ.
2 - التعامل مع فضلات شخص مصاب.
3 - تناول ماء ملوث بالبكتيريا.
4 - تناول طعام ملوث.
5 - التواجد في مكان ملوث.

نصائح للتعايش مع جرثومة المعدة

1 - تجنب الأطعمة التي تؤدي إلى تفاقم أعراض الإصابة بجرثومة المعدة، خاصة الأطعمة الغنية بالتوابل.
2 - يجب الإقلاع عن التدخين.
3 - يفضل تقسيم الوجبات على فترات اليوم بحيث تكون متقاربة، وذلك لتجنب إفراغ المعدة تمامًا وارتفاع حموضتها.
4 - يجب الإقلاع عن تناول الكحول.
5 - يجب شرب كميات مناسبة من الماء بعدل 6 أكواب يوميًا ما لم يكن هنالك أي مانع طبي لذلك.

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