يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، للحصول على نتائج الامتحانات 2024 بشكل إلكتروني للاطمئنان على نتيجة الطلاب.

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للحصول على نتائج الامتحانات 2024

ويتساءل طلاب الشهادات الإبتدائية والإعدادية والثانوية عن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للتعرف على نتائج الامتحانات خاصة بعد ظهور نتيجة التيرم الأول من العام الدراسى الجديد.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية للحصول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، يرصد “الدستور" في تقريره الخدمي كافة التفاصيل والمعلومات التعليمية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للحصول على نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية كما ينبغي:

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

يستطيع الطلاب الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024 إلكترونيًا لتعرف على نتائح الامتحانات بالمراحل التعليمية المختلفة وخاصة التعليم الأساسى/ من خلال هذا الرابط إضغط هنا.

خطوات الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

ويمكن الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس، وذلك من خلال الموقع الرسمي في وزارة التربية والتعليم، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا. ثم اختر المرحلة التعليمية. واضغط على الصف الثالث الإعدادي. ثم اختر الفصل الدراسي الأول. اضغط على الفصل الدراسي الأول. القيام بإدخال البيانات المطلوبة. ثم كتابة رقم الجلوس. ثم الضغط على «استعلام». واخيرا ظهور النتائج.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وجاء توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2024، كالتالي:-

مادة اللغة العربية: يكون 40 درجة.

مادة الرياضيات: 30 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى: يكون 30 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: يكون 20 درجة.

مادة العلوم: يكون 20 درجة.

ويكون إجمالي مجموع المواد سيساوي 140.

موعد بدء الترم الثاني 2024

والجدير بالذكر، أنه سيكون موعد بدء الترم الثاني 2024 لكل المراحل التعليمية المختلفة في المدارس الرسمية، الخاصة والرسمية للغات، يوم 10 من شهر فبراير الجاري، وذلك بعد اعتماد الخريطة الزمنية من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.