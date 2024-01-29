الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

رابط مفتوح.. نتيجة أولى ثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

نتيجة أولى ثانوي
نتيجة أولى ثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

ننشر رابط نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2024، ففي ظل ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول سنة تلو الأخرى، يرتفع البحث الآن حول نتيجة أولى ثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس فهو ما يشغل “الطلاب وذويهم” خلال الأوقات الأخيرة.

 

رابط نتيجة أولى ثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

ومن هذا الجانب، تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول فور الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد وفوراعتمادها، ويتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني وبعدها بحوالي 48 ساعة فى المدارس بجميع محافظات مصر.

-الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم:
https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning 
-اضغط على نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 "الفصل الدراسي الأول".
-إدخال رقم الجلوس.
-الضغط على النتيجة، في ثوانٍ يمكن للطالب الإطلاع على التفاصيل.

هل نتيجة الصف الأول الثانوي درجات أم تقديرات 2024

ومن هذا الجانب، تأتي نتيجة الصف الأول الثانوي، على هيئة تقديرات وليس درجات، وستكون بالنسبة المئوية، وهو ما نوضحه لجميع الطلاب حيث تأتي كالتالي:
-إذا حصل الطالب على درجة ما بين 85 إلى 100 درجة، فإن تقدير الطالب امتياز.
-إذا كانت درجته تتراوح بين 65 إلى 85 درجة يكون تقديره جيد جدًا.
-إذا تراوحت درجات الطالب ما بين 50 إلى 65 درجة، فإن تقدير الطالب يكون جيد.
-أما عن تقدير ضعيف فيحصل عليه الطالب عندما تكون درجاته 50 درجة فيما أقل في هذا الترم.

بوابة التعليم الأساسي 2024 بالرقم القومي

-الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة التعليم الأساسي 
https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages 
-الضغط على “المستوى الدراسي”.
- اختار الصف.
-اختر الفصل الدراسي.
-رقم الطالب القومي
-“عرض النتيجة” وتظهر لك النتيجة كاملة.

قد يهمك أيضا:

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2024.. وتوزيع الدرجات

نتيجة أولى ثانوي نتيجة أولى ثانوي الترم الأول 2024 هل نتيجة الصف الأول الثانوي درجات نتيجة الصف الأول الثانوي درجات أم تقديرات بوابة التعليم الأساسي نتيجة الصف الأول الثانوي نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس

مواد متعلقة

نزلها فورا.. تردد الجزائرية الأرضية sd| تردد قناة الجزائر الناقلة مباراة مصر والكونغو

"برودة طوبة الشديدة".. كام طوبة اليوم 2024| ورقة نتيجة اليوم في مصر

بالاسم فقط.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 جميع المحافظات

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2024

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

متوفر| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة 2024

النهاردة كام طوبة 2024 في المحافظات| ورقة نتيجة اليوم كاملة

الأكثر قراءة

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل