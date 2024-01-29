رابط مفتوح.. نتيجة أولى ثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

ننشر رابط نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2024، ففي ظل ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول سنة تلو الأخرى، يرتفع البحث الآن حول نتيجة أولى ثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس فهو ما يشغل “الطلاب وذويهم” خلال الأوقات الأخيرة.

رابط نتيجة أولى ثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

ومن هذا الجانب، تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول فور الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد وفوراعتمادها، ويتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني وبعدها بحوالي 48 ساعة فى المدارس بجميع محافظات مصر.

-الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم:

https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning

-اضغط على نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 "الفصل الدراسي الأول".

-إدخال رقم الجلوس.

-الضغط على النتيجة، في ثوانٍ يمكن للطالب الإطلاع على التفاصيل.

هل نتيجة الصف الأول الثانوي درجات أم تقديرات 2024

ومن هذا الجانب، تأتي نتيجة الصف الأول الثانوي، على هيئة تقديرات وليس درجات، وستكون بالنسبة المئوية، وهو ما نوضحه لجميع الطلاب حيث تأتي كالتالي:

-إذا حصل الطالب على درجة ما بين 85 إلى 100 درجة، فإن تقدير الطالب امتياز.

-إذا كانت درجته تتراوح بين 65 إلى 85 درجة يكون تقديره جيد جدًا.

-إذا تراوحت درجات الطالب ما بين 50 إلى 65 درجة، فإن تقدير الطالب يكون جيد.

-أما عن تقدير ضعيف فيحصل عليه الطالب عندما تكون درجاته 50 درجة فيما أقل في هذا الترم.

بوابة التعليم الأساسي 2024 بالرقم القومي

-الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة التعليم الأساسي

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

-الضغط على “المستوى الدراسي”.

- اختار الصف.

-اختر الفصل الدراسي.

-رقم الطالب القومي

-“عرض النتيجة” وتظهر لك النتيجة كاملة.

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