"تعليم القاهرة": إعلان نتيجة طلاب أولى وثانية ثانوى غدًا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن غدًا الخميس، سيتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2022 /2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام.

واعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة اتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٨٥.١ %.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٨ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.١% ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٤.٩%، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٧٤.٣%.