الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تعليم القاهرة": إعلان نتيجة طلاب أولى وثانية ثانوى غدًا

طلاب
طلاب

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن غدًا الخميس، سيتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2022 /2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام.

واعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة اتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٨٥.١ %.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٨ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.١% ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٤.٩%، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٧٤.٣%.

الأول والثاني الثانوي الأول والثاني إعلان نتيجة 2022 2023 الثانوي العام التعل التربية والتعليم الثاني الثانوي العام التعليم الأساسي الحصول علي النتيجة

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