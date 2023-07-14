ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

آخر موعد لتقديم أولى ثانوي 2023

طلاب
طلاب

مع فتح باب التقديم للطلاب الذين حصلوا على نتيجة الشهادة الإعدادية، شغل أذهان الطلاب معرفة آخر موعد لتقديم أولى ثانوي 2023 عبر جوجل، وذلك تمهيداً لإلحاقهم بالمرحلة الثانوية في العام الدراسي الجديد 2023-2024.

آخر موعد لتقديم أولى ثانوي 2023

وتستعرض “الدستور” آخر موعد لتقديم أولى ثانوي 2023 في التقرير التالي:

ولاسيما أن  قررت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، أن سيكون تقديم الصف الأول الثانوي لعام 2023، إلكترونيا عبر الموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال زيارة الرابط التالي (من هنا).

 موعد تقديم أولى ثانوي 2023

هذا ويختلف آخر موعد لتقديم الصف الأول الثانوي 2023، وفقًا لكل مديرية تعليمية، بدأ التقديم للعام الدراسى 2023 – 2024 في المرحلة الأولى للطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية منذ مطلع شهر يوليو الجاري الموافق يوم السبت.

وبدورها، أوضحت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، أن التقديم في المحافظة استمر  إلى أمس الخميس الموافق يوم 13 يوليو 2023، طبقا لحدود التنسيق المعلنة، حيث ستبدأ المرحلة الأولى من مجموع 245 درجة للالتحاق في الثانوي العام.

كيفية التقديم للصف الأول الثانوي الصناعي 2023

رابط التقديم للصف الأول الثانوي لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة

خطوات التقديم في الصف الأول الثانوي 2023

  1. دخول الطالب على موقع “منصة التنسيق الثانوي” من خلال الرابط المرفق أعلاه.
  2. ثم سيقوم الطالب بالضغط على زر التسجيل في حساب وزارة التربية والتعليم في مصر، حتى يمكنه الذهاب لصفحة تسجيل الدخول.
  3. ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني للتقديم الصف الأول الثانوى، ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول.
  4. ستظهر للطالب صفحة الملف الشخصي التي تحتوي على الاسم والمديرية الخاصة به والمنطقة التعليمية الخاصة به والمدرسة والدرجة الخاصة به وآخر ميعاد للتقديم في المديرية الخاصة به وزر الدخول إلى التنسيق.
  5. قم بالضغط على الدخول إلى التنسيق للدخول إلى صفحة معلومات التنسيق، واستكمال خطوات تقديم الصف الأول الثانوى.
  6. سوف تظهر صفحة معلومات التنسيق، والتي تحتوي على معلومات عامة عن كل نوع تعليم يقوم الطالب بالضغط على زر “المزيد” لإظهار المعلومات كاملة.
  7. قم بالضغط على زر التالي للدخول لصفحة خريطة التنسيق، واستكمال خطوات تقديم الصف الأول الثانوى.
  8. سوف تظهر صفحة خريطة التنسيق والتي يتيح للطالب كشف الحد الأدنى للمدارس، كما تحتوي على جزء التعليم الفني الذي يتيح للطالب عرض خريطة التنسيق الخاصة به وكشف الحد الأدنى للمدارس.
  9. الضغط على زر إملاء الرغبات والدخول عليها بعد الإطلاع على خريطة التنسيق.
  10. وبعدها سوف تظهر صفحة تقديم الرغبات يقوم الطالب الراغب في تقديم الصف الأول الثانوى، باختيار رغباته وترتيبها.
  11. وأخيرًا الضغط على زر مراجعة والحفظ، بعد إضافة جميع الرغبات.

أقرأ أيضاً 

موقع وزارة التربية والتعليم.. تقديم الصف الأول الثانوي 2023

آخر موعد لتقديم أولى ثانوي موعد لتقديم أولى ثانوي 2023 لتقديم أولى ثانوي 2023 أولى ثانوي 2023 أولى ثانوي لتقديم أولى ثانوي الصف الأول الثانوي

الأكثر قراءة

بعد تخصيص "الآثار" مكافأة مالية لمن يعثر عليها.. خبراء: هذه مواصفات المنازل الأثرية

الغضب تملك منه.. القصة الكاملة لرجل أعمال أطلق النيران على طليقته فى التجمع

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

شعبة القصابين: 20% تراجع بأسعار اللحوم الحمراء عقب انتهاء موسم العيد

كيف أصبحت العلمين مدينة لجذب فعاليات متنوعة؟.. خبير سياحى يُجيب

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقمع وقفة فى حى الشيخ جراح

6 إصابات خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة بكفر قدوم

فلسطين تحذر من خطة الاحتلال للسيطرة على الأماكن الأثرية