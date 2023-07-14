مع فتح باب التقديم للطلاب الذين حصلوا على نتيجة الشهادة الإعدادية، شغل أذهان الطلاب معرفة آخر موعد لتقديم أولى ثانوي 2023 عبر جوجل، وذلك تمهيداً لإلحاقهم بالمرحلة الثانوية في العام الدراسي الجديد 2023-2024.

آخر موعد لتقديم أولى ثانوي 2023

وتستعرض “الدستور” آخر موعد لتقديم أولى ثانوي 2023 في التقرير التالي:

ولاسيما أن قررت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، أن سيكون تقديم الصف الأول الثانوي لعام 2023، إلكترونيا عبر الموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال زيارة الرابط التالي (من هنا).

موعد تقديم أولى ثانوي 2023

هذا ويختلف آخر موعد لتقديم الصف الأول الثانوي 2023، وفقًا لكل مديرية تعليمية، بدأ التقديم للعام الدراسى 2023 – 2024 في المرحلة الأولى للطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية منذ مطلع شهر يوليو الجاري الموافق يوم السبت.

وبدورها، أوضحت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، أن التقديم في المحافظة استمر إلى أمس الخميس الموافق يوم 13 يوليو 2023، طبقا لحدود التنسيق المعلنة، حيث ستبدأ المرحلة الأولى من مجموع 245 درجة للالتحاق في الثانوي العام.

خطوات التقديم في الصف الأول الثانوي 2023

دخول الطالب على موقع “منصة التنسيق الثانوي” من خلال الرابط المرفق أعلاه. ثم سيقوم الطالب بالضغط على زر التسجيل في حساب وزارة التربية والتعليم في مصر، حتى يمكنه الذهاب لصفحة تسجيل الدخول. ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني للتقديم الصف الأول الثانوى، ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول. ستظهر للطالب صفحة الملف الشخصي التي تحتوي على الاسم والمديرية الخاصة به والمنطقة التعليمية الخاصة به والمدرسة والدرجة الخاصة به وآخر ميعاد للتقديم في المديرية الخاصة به وزر الدخول إلى التنسيق. قم بالضغط على الدخول إلى التنسيق للدخول إلى صفحة معلومات التنسيق، واستكمال خطوات تقديم الصف الأول الثانوى. سوف تظهر صفحة معلومات التنسيق، والتي تحتوي على معلومات عامة عن كل نوع تعليم يقوم الطالب بالضغط على زر “المزيد” لإظهار المعلومات كاملة. قم بالضغط على زر التالي للدخول لصفحة خريطة التنسيق، واستكمال خطوات تقديم الصف الأول الثانوى. سوف تظهر صفحة خريطة التنسيق والتي يتيح للطالب كشف الحد الأدنى للمدارس، كما تحتوي على جزء التعليم الفني الذي يتيح للطالب عرض خريطة التنسيق الخاصة به وكشف الحد الأدنى للمدارس. الضغط على زر إملاء الرغبات والدخول عليها بعد الإطلاع على خريطة التنسيق. وبعدها سوف تظهر صفحة تقديم الرغبات يقوم الطالب الراغب في تقديم الصف الأول الثانوى، باختيار رغباته وترتيبها. وأخيرًا الضغط على زر مراجعة والحفظ، بعد إضافة جميع الرغبات.