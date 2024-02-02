الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 2-2-2024

الفراخ البيضاء
الفراخ البيضاء

واصلت أسعار الفراخ ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الجمعة متأثرة بارتفاع أسعار الأعلاف والاضطرابات الموجودة في السوق في انتظار قرار البنك المركزي المصري حول سعر الفائدة وسعر الجنيه مقابل العملات.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 2-2-2024.

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 1 فبراير 2024

أسعار الفراخ البيضاء والساسو والبيض اليوم الأربعاء 31-1-2024 في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 

سجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة ارتفاع جديد بنحو 5 جنيهات عن سعر أمس الخميس، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء  87 جنيه مصري. 

 

أسعار الكتاكيت اليوم

  • كتكوت ابيض      28 جنيه
  • كتكوت ساسو     10 جنيه
  • كتكوت أبيض شركات        32 جنيه
  • كتكوت أبيض قطعان 25.25 جنيه
  • كتكوت ساسو  8 جنيه
  • كتكوت ساسو بيور    9 جنيه
  • كتكوت بلدي   4 جنيه   .
  • كتكوت هجين  6 جنيه
  • كتكوت سمان أبيض   5 جنيه
  • كتكوت سمان أسمر   4.50 جنيه
  • كتكوت سمان أبيض بيور     7 جنيه

 

أسعار البط اليوم

  • بط بغال جرموه عمر يوم     18.50
  • بط فرنساوي عمر يوم        10
  • بط فرنساوي بيور عمر يوم  13
  • بط مولار مستورد عمر يوم  50
  • بط مولار مستورد عمر 15 يوم      66
  • كيلو بط بلدي  90
  • كيلو بط مولار 65

 

بورصة الدواجن اليوم

  • سجلت أسعار الساسو:105 جنيه.
  • أسعار الفراخ امهات بيضاء:   70 جنيه.
  • أسعار الفراخ البلدي   100 جنيه
  • أسعار بياض أبيض سلك      50 جنيه
  • بياض أبيض أرضي  52 جنيه
  • بياض أحمر سلك      60 جنيه
  • بياض أحمر أرضي   64 جنيه
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طن الذرة الأوكراني بـ19500 جنيه.. أسعار الأعلاف اليوم

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الذرة بـ16500 والصويا بـ37000 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق

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