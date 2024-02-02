أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 2-2-2024

واصلت أسعار الفراخ ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الجمعة متأثرة بارتفاع أسعار الأعلاف والاضطرابات الموجودة في السوق في انتظار قرار البنك المركزي المصري حول سعر الفائدة وسعر الجنيه مقابل العملات.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 2-2-2024.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة ارتفاع جديد بنحو 5 جنيهات عن سعر أمس الخميس، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء 87 جنيه مصري.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت ابيض 28 جنيه

كتكوت ساسو 10 جنيه

كتكوت أبيض شركات 32 جنيه

كتكوت أبيض قطعان 25.25 جنيه

كتكوت ساسو 8 جنيه

كتكوت ساسو بيور 9 جنيه

كتكوت بلدي 4 جنيه .

كتكوت هجين 6 جنيه

كتكوت سمان أبيض 5 جنيه

كتكوت سمان أسمر 4.50 جنيه

كتكوت سمان أبيض بيور 7 جنيه

أسعار البط اليوم

بط بغال جرموه عمر يوم 18.50

بط فرنساوي عمر يوم 10

بط فرنساوي بيور عمر يوم 13

بط مولار مستورد عمر يوم 50

بط مولار مستورد عمر 15 يوم 66

كيلو بط بلدي 90

كيلو بط مولار 65

بورصة الدواجن اليوم