طن الذرة الأوكراني بـ19500 جنيه.. أسعار الأعلاف اليوم

سجل سعر طن الذرة "أرجنيني" في الأسواق اليوم الخميس، 19500 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة "برازيلى" 19500 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة "أوكراني" 19500 جنيه، وسجل سعر طن الذرة "تركى" 17600 جنيه.

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة محلى حورس: 2850 جنيهًا، فيما بلغ سعر أردب الذرة الشامية: 2800 جنيه، بينما بلغ سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنينى 18300جنيه، وبلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 44000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلى 44%: 37000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى: 38000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا مستورد:37500 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ”: 38600 جنيه ارضه، صويا فول فات ” محلى ”: 37800جنيه ” ارضه ”، فيما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 23000 جنيه ” ارضه وسجل سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 29000 جنيه ” ارضه ”.

وبلغ سعر طن كسب عباد +36%:22000 جنيه، فيما بلغ سعر طن جيلوتين ” مستورد ”: 46000 جنيه، وبلغ سعر طن سعر طن رده بران محلى: 12700جنيه، وبلغ سعر طن جيلوتين ” محلى”: 47000 جنيه.، فيما بلغ سعر طن النخالة الخشنة:11150 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح 650 جنيه.

وسجل طن اعلاف بادى 25500 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 25200 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 24900 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 24400 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 23000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 22500 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 21300 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 20800 جنيه.