الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طن الذرة الأوكراني بـ19500 جنيه.. أسعار الأعلاف اليوم

اسعار الاعلاف
اسعار الاعلاف

سجل سعر طن الذرة "أرجنيني" في الأسواق اليوم الخميس، 19500 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة "برازيلى" 19500 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة  "أوكراني" 19500 جنيه، وسجل سعر طن الذرة "تركى" 17600 جنيه.

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة محلى حورس: 2850 جنيهًا، فيما بلغ سعر أردب الذرة الشامية: 2800 جنيه، بينما بلغ سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنينى 18300جنيه، وبلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 44000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلى 44%: 37000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى: 38000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا مستورد:37500 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ”: 38600 جنيه ارضه، صويا فول فات ”  محلى ”: 37800جنيه ” ارضه ”، فيما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 23000 جنيه ” ارضه وسجل سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 29000 جنيه ” ارضه ”.

وبلغ سعر طن كسب عباد +36%:22000 جنيه، فيما بلغ سعر طن جيلوتين ” مستورد ”: 46000 جنيه، وبلغ سعر طن سعر طن رده بران محلى: 12700جنيه، وبلغ سعر طن جيلوتين ” محلى”: 47000 جنيه.، فيما بلغ سعر طن النخالة الخشنة:11150 جنيه  الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح   650  جنيه.

وسجل طن اعلاف بادى 25500 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 25200 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 24900 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 24400 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 23000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 22500 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 21300 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 20800 جنيه.

الذرة الأوكراني وصل 19500جنيه أسعار الأعلاف الاسواق

مواد متعلقة

الذرة الصفراء بـ 12700 والصويا بـ 29000 جنيه.. اسعار الأعلاف في الأسواق

الذرة بـ13600جنيه وفول الصويا بـ28000 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف في الأسواق

أسعار الأعلاف في الأسواق| الذرة بـ 12700 والصويا بـ 37600 جنيه للطن

سعر طن الذرة وفول الصويا وأعلاف الدواجن اليوم الخميس في الأسواق

أسعار الذرة الصفراء وفول الصويا وأعلاف الدواجن اليوم في الأسواق

الذرة بـ13200 وفول الصويا بـ37600 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

الذرة التركي بـ13300 وفول الصويا بـ 36800.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

الذرة بـ12800 جنيه والصويا بـ36800 جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

الأكثر قراءة

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟