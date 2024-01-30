الذرة بـ16500 والصويا بـ37000 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق

شهدت أسعار الأعلاف، اليوم الثلاثاء، وسجل سعر طن الذرة أرجنتينى 16500 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة برازيلى 16500 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة أوكراني 15500 جنيه، وسجل سعر طن الذرة تركى 15600 جنيه.

أسعار الذرة

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة محلى حورس 2550 جنيه، فيما بلغ سعر أردب الذرة الشامية 2200 جنيه، وبلغ سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنتينى 17300جنيه، بينما بلغ بذرة الصويا SB مستورد 40000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلى 44% 36000 جنيه، فيما كسب صويا 46% محلى 37000 جنيه، وبلغ كسب صويا مستورد 37000 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات مستورد 37600 جنيه ارضه صويا فول فات محلى 36800 جنيه أرضه ، في حين سجل سعر طن صويا هاى فات 43% مستورد 29000 جنيه أرضه، وبلغ سعر طن صويا هاى فات 43% محلي 28000 جنيه ارضه .

وبلغ سعر طن كسب عباد +36% 21000 جنيه، فيما بلغ سعر طن جيلوتين مستورد 45000 جنيه، وبلغ سعر طن رده بران محلى 12200جنيه، فيما بلغ سعر طن جيلوتين محلي 46000 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة 10750 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح 600 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

سجل طن اعلاف بادى 25500 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 25200 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 24900 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 24400 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 23000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 22500 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 21300 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 20800 جنيه.