الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

السنة الكبيسة.. السبب وراء ظاهرة شهر فبراير في عام 2024

ظاهرة شهر فبراير
ظاهرة شهر فبراير

يحل علينا اليوم بداية شهر جديد وهو  فبراير لعام 2024، ووفقًا للحسابات الفلكية، أن هذا الشهر سيكون 29 يوم فقط، بالرغم من أن هذا الشهر 30 يوم، وتساءل الكثير من المواطنين عن السبب وراء هذه الظاهرة.

السبب وراء ظاهرة شهر فبراير في عام 2024

وأشارت الحسابات الفلكية إلى أن عام 2024 سنة كبيسة عدد أيامها 366 يومًا وليس 365 يومًا وهو الحدث الذي يتكرر كل 4 سنوات.

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أسباب حدوث السنوات الكبيسة 

يبلغ طول السنة التقويمية عادة 365 يوما، لأن هذا هو الوقت الذي تستغرقه الأرض لإكمال مدار واحد حول الشمس لكن 365 هو في الواقع رقم معدل لأسفل.

وتأتي كل أربع سنوات مرة وحيدة كي تتوافق مع التقويم الفلكي ومراعات فروق التوقيت، ونفهم من مصطلح السنة الفلكية الوفت أو المدة التي يستغرقها كوكب الأرض في عملية الدوران حول نفسه وحول الشمس مرة واحدة.

السبب وراء ظاهرة شهر فبراير في عام 2024

شهر فبراير هذا العام أطول بيوم واحد من المعتاد، ما يعني أننا ندخل سنة كبيسة، أي تحتوي على 366 يوما بدلا من 365 يوما كالمعتاد.

وأفادت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن الأرض لا تستغرق 365 يومًا بالضبط للدوران حول الشمس ولكن فى الواقع حوالى 365.25 يومًا، مما يعنى أن التقويم المكون من 365 يومًا يصبح غير متزامن مع الفصول تدريجيًا إذا لم يتم تعديله.

من المعروف أن السنين الميلادية تنقسم إلى سنين بسيطة عدد أيامها 365 يومًا وسنين كبيسة وعدد أيامها 366 يومًا، ونستطيع بطريقة حسابية بسيطة معرفة اذا السنه بسيطة أو كبيسة من خلال القسمة على 4، فإذا كان الناتج كسر فهى سنة بسيطة وإذا كان الناتج عدد حقيقى بدون كسر فهى سنة كبيسة.

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