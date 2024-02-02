الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل الفعاليات الثقافية في معرض الكتاب 2024 اليوم الجمعة 2 فبراير

معرض الكتاب
معرض الكتاب

انطلقت فعاليات معرض الكتاب 2024، من يوم الخميس الماضي والموافق 25 يناير 2024، بتذكرة تبلغ قيمتها 5 جنيهات، وهى نفس سعر التذكرة خلال العام الماضي، أي أن الدولة عملت على تثبيت سعر تذكرة الدخول للمعرض لتشجيع الكبار والصغار على الذهاب للمعرض وشراء الكتب وتشجيع القراء على التثقيف والتعلم.

ويبحث عشاق القراءة عن الفعاليات الثقافية في معرض الكتاب 2024 اليوم الجمعة 2 فبراير للمشاركة وشراء الكتب المتعددة الأفكار وتنوع الثقافات والقصص التي يسعى القراء لاكتشافها.

ويأتي معرض الكتاب 2024 بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، والأمر الذى يثرى ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة.. نصون الكلمة) لتشجيع المواطنين على القراءة والتعلم.

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موعد انتهاء معرض الكتاب 2024 ورابط حجز تذكرة الدخول

 أبرز الفعاليات الثقافية في معرض الكتاب 2024 اليوم الجمعة 2 فبراير

 ونستعرض بالصور أبرز الفعاليات الثقافية التي يتم تنظيمها في معرض الكتاب 2024 اليوم الجمعة 2 فبراير

الفعاليات الثقافيه في معرض الكتاب 2024 اليوم الجمعة 2 فبراير
الفعاليات الثقافيه في معرض الكتاب 2024 اليوم الجمعة 2 فبراير
تعرف على الفعاليات الثقافيه في معرض الكتاب 2024 اليوم الجمعة 2 فبراير
تعرف على الفعاليات الثقافيه في معرض الكتاب 2024 اليوم الجمعة 2 فبراير
تعرف على الفعاليات الثقافيه في معرض الكتاب 2024 اليوم الجمعة 2 فبراير

جدير بالذكر،  أن هذه الدورة هي رقم 55 لمعرض الكتاب أقدم مشروع ثقافي في مصر والشرق الأوسط، حيث يعد معرض الكتاب احتفاءً للثقافة المصرية والعربية.

كما يعتبر من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، حيث تم تصنيفه في عام 2006 ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم من ناحية حجم الزوار والاعداد بعد معرض فرانكفورت الدولي، حيث زار معرض القاهرة للكتاب في 2023 حوالي مليوني شخص.

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