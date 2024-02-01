موعد انتهاء معرض الكتاب 2024 ورابط حجز تذكرة الدخول

موعد انتهاء معرض الكتاب 2024 من أكثر الكلمات البحثية في الوقت الحالي خاصة مع بداية شهر فبراير من المواطنين الراغبين في زيارة المعرض في دورته الـ55 قبل انتهاء موعده.

موعد انتهاء معرض الكتاب 2024 فى مصر

في التقرير التالي، نوضح موعد انتهاء معرض الكتاب 2024 وفق الجدول الزمني الموضوع الخاص بالمعرض الذي بدأ من يوم 25 يناير 2024 وخطوات حجز تذكرة المعرض وطرق الدفع.

تنتهي فعاليات معرض الكتاب يوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 والمقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويفتح أبوابه أمام الجمهور من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، فيما عدا يومي الخميس والجمعة يغلق ابوابه في الساعة التاسعة مساء.

خطوات حجز تذكرة معرض الكتاب 2024

يمكن الحصول على تذكرة معرض الكتاب للاستمتاع بالذهاب إليه قبل انتهاء موعده الرسمي من خلال الموقع الخاص بالمعرض الموجود هنا.

اختيار ايقونة شراء تذكرة

يتم ادخال رقم التليفون في المكان المخصص

ثم الضغط على المتابعة لشراء التذكرة

ثم تحديد عدد التذاكر المطلوبة

ويبلغ قيمة التذكرة 5 جنيهات

ثم اختيار وسيلة الدفع

أما بطاقة الائتمان (مصاريف الخدمة: 6.84 جنيه)

أو عن طريق ميزة (مصاريف الخدمة: 6.84 جنيه)

أو من خلال منافذ الدفع السريع منها مصاري أو أمان أو bee.

نبذة عن معرض الكتاب 2024