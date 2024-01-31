إكسترا نيوز: زوار معرض الكتاب يتخطون الـ2 مليون زائر

رصد عبدالمنعم إبراهيم مراسل قناة "إكسترا نيوز" تواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب فى نسخته الـ55 وذلك لليوم السابع على التوالى.

وقال عبدالمنعم إبراهيم، معرض القاهرة الدولى للكتاب يشهد حالة من الزخم والإقبال وزواره يتحدون الأمطار فى يومه السابع، حيث أقيمت العديد من الندوات والفعاليات على مدار اليوم، وحضره الكثير من الجمهور والزوار، حيث تخطى عدد الزوار حاجز الـ2 مليون زائر.

ولفت عبدالمنعم إبراهيم إلى أنه تم عقد فعاليات ثقافية، وأدبية، وندوة بعنوان "بناء الشخصية" للمبادرة الرئاسية حياة كريمة التى غيرت وطورت وجه الريف المصرى، وجعلت القرى الأكثر فقرًا محل اهتمام الدولة المصرية.

وأوضح مراسل إكسترا نيوز، أن المعرض يشهد زخمًا كبيرًا من الجماهير، حيث رأينا الكثير من العروض التى تقدم للجمهور وأبهرتهم.