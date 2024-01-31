الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

"الطفل المعجزة".. أصغر مطرب فى الأوبرا يتحدث عن أحلامه لـ"صاحبة السعادة" (فيديو)

محمد محمود
محمد محمود

في حلقة خاصة عن الفنان الراحل محمد فوزي، استضافت الفنانة إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة على قناة Dmc، المواهب الشابة التي تغني في دار الأوبرا المصرية، ومن بينهم الطفل محمد محمود، الذي يبلغ من العمر 11 عاما ويعشق الغناء منذ طفولته، والذي وصفته إسعاد يونس بـ"الطفل المعجزة".

وقال محمد محمود، إنه بدأ الغناء في سن الخامسة بتدريب من والده، وأن مدرسه في المدرسة اكتشف صوته الجميل وأوصى به لدار الأوبرا المصرية، وأضاف أنه يحب أن يغني أغنية (حسدوني) لمحمد فوزي، وأنه يتمنى أن يصبح مطربا مشهورا في المستقبل.

ومن ناحية أخرى، تحدثت سمية وجدي، التي تغني في الأوبرا منذ عام 2004، عن تجربتها في تقديم أغاني لعدد من الفنانين الكبار مثل فايزة أحمد ونجاة وأم كلثوم وشادية، وأشادت بموهبة محمد محمود وتمنت له التوفيق.

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