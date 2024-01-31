الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نيفين الكيلانى تكشف لـ"الشاهد" دور وزارة الثقافة فى تجديد الخطاب الدينى (فيديو)

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن: "مشاركة الوزارة في ملف تجديد الخطاب الديني تتمثل في الإصدارات تحت إشراف المتخصصين من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، ما يعني أن المادة العلمية والمعلومة تنقل من خلال أصحابها، ولكن وزارة الثقافة تساهم بما لديها من أدوات، وهو إصدار الكتب وإقامة الندوات والصالونات الثقافية واللقاءات مع الطلبة في الجامعات مع المتخصصين لتجديد الخطاب الديني".

وأضافت الكيلاني، خلال حوارها مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة إكسترا نيوز: "من الضروري للغاية أن الشخص المتحدث عن هذا الملف أن يكون مدركًا جيدًا لكيفية تناول المعلومة وإلى من ستتجه".

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

الدكتورة نيفين الكيلاني برنامج الشاهد الشاهد تجديد الخطاب الديني الخطاب الدينى وزيرة الثقافة الأزهر الأوقاف الصالونات الثقافية محمد الباز

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