وزيرة الثقافة تكشف لـ"الشاهد" ذكرياتها بمعرض الكتاب وسبب إعلان إنطلاقه من الأوبرا

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن ذكرياتها مع معرض الكتاب الدولي تبدأ من دارالأوبرا المصرية، وهي المكان الأول للمعرض، مشيرة إلى أن هذا هو سبب اختيارها مكان الإعلان عن إنطلاق المعرض بالمؤتمر الصحفي من دارالأوبرا.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إقامة المعرض بدار الأوبرا كان قبل بناء الأوبرا الجديدة، وكان ذلك منذ نشأته عام 1969.

وأضافت، أن لديها رؤيا لمعرض الكتاب نابعة هذا العام من الهوية، وهذا كان تذكرة للناس ومعلومة جديدة لأن الكثير منهم لا يعرف تاريخ معرض الكتاب، ولا بد من تعريفهم بتاريخ المعرض وفكرة النهضة، كيف جاءت لنؤصل فيهم الهوية الثقافية الممتدة منذ زمن بعيد جدًا وتتناقلها الأجيال.

وأشارت إلى أن والدتها كانت تأخذها وتذهب بها للمعرض وتشتري لها الكتب، وكان يوجد به سينما أطفال والقبة السماوية، وكان له ذكريات خاصة وفكرة مرتبطة بهوية وممتدة.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.