هيثم الحاج لـ"الشاهد": "الكابيتانو" أحد التجارب المصرية الناجحة فى رعاية المواهب الرياضية

قال الدكتور هيثم الحاج علي، أستاذ النقد الأدبي، والرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للكتاب، إن تحربة “الكابيتانو” أحد مشروعات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هام للغاية، حيث أن هذا البرنامج بمثابة الراعي الرسمي للأبناء الموهوبين في كرة القدم، وهذه المواهب بمثابة مورد دائم للدولة المصرية عند الاحتراف بالخارج، أي أنهم من الممكن أن يكونوا مورد لجذب العملة الصعبة من الخارج، لذا تكرار هذه الفكرة في باقي المجالات أمر في غاية الأهمية ويعد مورد اقتصادي كبير للدولة السنوات القادمة.

رعاية المواهب

وأكد الدكتور هيثم الحاج، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه يجب حسن استغلال المواهب المصرية في شتى المجالات وتسويقهم في الخارح، معبرًا:"كان مسلسل " حالة خاصة “ حامل لفكرة رعاية المواهب المختلفة وحسن استغلالها وإدارتها”.

الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.