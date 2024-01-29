الإثنين 29 يناير 2024
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هيثم الحاج لـ"الشاهد": لدينا من 15% إلى 20% من أبنائنا يتعلمون فى مدارس أجنبية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتور هيثم الحاج علي

قال الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتابإن "انسحاب الدور الثقافي من المشهد العام في مصر جاء بسبب أن كل شخص يبحث عن دوره فقط، وليس دور المجموعة كلها، فالأشخاص الذي سافروا في بعثات خارجية خلال القرن الـ19 ثم عادوا مرة أخرى إلى مصر، كان في أذهانهم اكتساب خبرات من الخارج وتطبيقها في مصر، أما الأشخاص الذين سافروا في نهاية القرن الـ20، فقد انساقوا وراء فكرة التعليم الأجنبي".

وأضاف "علي"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "لدينا من 15% إلى 20% من أبنائنا المصريين يتعلمون في مدارس أجنبية، كما أن المدارس الأجنبية أفرزت جيلا لديه انتماءات مختلطة، بالإضافة إلى أن انتشار المدارس الأجنبية منذ بداية التسعينيات أسهم في اختراق المجتمع المصري".

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