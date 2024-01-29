الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هيثم الحاج لـ"الشاهد": معبد حتحور كشف زيف المزاعم الإسرائيلية حول سيناء

هيثم الحاج
هيثم الحاج

قال الدكتور هيثم الحاج علي، أستاذ النقد الأدبي، والرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للكتاب، إنه عندما تحدثت إسرائيل عن سيناء وأنها جزء من الأرض الموعودة وجزء من أرضهم، فكتبت أن سيناء بها معبد حتحور، ولكن لا يعرف أحد عنه شيئًا.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المعبد تمت إقامته لعمال المناجم في سيناء ومن هنا جاءت فكرة إقامته، مؤكدًا أن لدينا الكثير من التفاصيل نهملها لصالح روايات الآخر، على الرغم من أنها تؤكد روايتنا.

وتابع أنه يوجد في سيناء حمام فرعون، فنرى كيف كان المصريون القدماء يستغلون هذه الأماكن في الاستشفاء من أمراض كثيرة، مشيرًا إلى أننا نتحدث عن تنمية السياحة العلاجية، وسنعرف أن لدينا مقومات لحكايات تستطيع تقديمها بصورة قوية وتخدم أهدافك وقوميتك.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

هيثم الحاج إسرائيل سيناء أرضهم معبد حتحور عمال المناجم حمام فرعون

مواد متعلقة

هيثم الحاج لـ"الشاهد": لدينا من 15% إلى 20% من أبنائنا يتعلمون فى مدارس أجنبية

هيثم الحاج يتحدث لـ"الشاهد" عن تاريخ الدكتور نجيب ميخائيل محفوظ

هيثم الحاج يشرح لـ"الشاهد" مفهوم "كتابة التصدير" و"الكتابة من أجل الجوائز"

هيثم الحاج على لـ"الشاهد": مصر صبغت الحضارات المختلفة برؤيتها وإعادة إنتاجها

هيثم الحاج على لـ"الشاهد": المكون الدينى أساسى فى الشخصية المصرية ويتسم بالوسطية

هيثم الحاج يوضح لـ"الشاهد" كيفية حماية الصغار من خطر فرق الغناء الكورية أو المهرجانات

هيثم الحاج يتحدث لـ"الشاهد" عن فكرته التى لم تنفذ لتنظيم المهرجانات الشعبية

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

عاجل.. مصدر أمنى ينفى وفاة ضابط فى "معركة تجار الذهب" بطريق القاهرة – الإسكندرية

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

توفير الدولارات.. "رجال الأعمال المصريين" تكشف مفاجأة للمواطنين بالخارج

الأهلى يتراجع عن ضم محمد أبوجبل: ما علاقة كهربا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل