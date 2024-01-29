هيثم الحاج لـ"الشاهد": معبد حتحور كشف زيف المزاعم الإسرائيلية حول سيناء

قال الدكتور هيثم الحاج علي، أستاذ النقد الأدبي، والرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للكتاب، إنه عندما تحدثت إسرائيل عن سيناء وأنها جزء من الأرض الموعودة وجزء من أرضهم، فكتبت أن سيناء بها معبد حتحور، ولكن لا يعرف أحد عنه شيئًا.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المعبد تمت إقامته لعمال المناجم في سيناء ومن هنا جاءت فكرة إقامته، مؤكدًا أن لدينا الكثير من التفاصيل نهملها لصالح روايات الآخر، على الرغم من أنها تؤكد روايتنا.

وتابع أنه يوجد في سيناء حمام فرعون، فنرى كيف كان المصريون القدماء يستغلون هذه الأماكن في الاستشفاء من أمراض كثيرة، مشيرًا إلى أننا نتحدث عن تنمية السياحة العلاجية، وسنعرف أن لدينا مقومات لحكايات تستطيع تقديمها بصورة قوية وتخدم أهدافك وقوميتك.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.