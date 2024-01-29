هيثم الحاج يتحدث لـ"الشاهد" عن تاريخ الدكتور نجيب مخائيل محفوظ

قال الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب: "إن الأديب نجيب محفوظ ولد على يد طبيب شهير في مجال طب النساء والتوليد يدعى نجيب مخائيل محفوظ، والذي تخرج بمدرسة الطب بقصر العيني عام 1902، وفوجئ في نفس الوقت بانتشار مرض الكوليرا في مصر، وكانت مهمته في ذلك الحين هي الكشف على القادمين بالقطار في محطة السكة الحديدية في باب الحديد، لكن طلب التوجه إلى مصدر الوباء بنفسه، وتحديدًا في قرية موشا بمحافظة أسيوط".

وأضاف "عبد الله"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "الدكتور نجيب محفوظ هو الذي اكتشف بئر المياه الذي تسبب في نشر مرض الكوليرا، وحين عاد مرة أخرى إلى القاهرة، عمل على مجال طب النساء والتوليد، وكان أحد رواد هذا النوع من الطب في العالم، وكان له جراحة تم تسميتها باسمه وكان يتم تدريسها في جامعات أوروبا، وكان يأتي عدد من الجراحين الأوروبيين لحضور العمليات التي يجريها، كما دعي إلى الجمعية الملكية البريطانية وحصل على عضويتها".

وواصل: "نحن نتحدث عن طبيب مصري داخل المنظومة المصرية التي كان تستطيع أن تصنع لنفسها شخصيتها المستقلة، حين كان تركيزها الكامل على توفير احتياجات المجتمع، فهناك الكثير من النخب في مجالات عديدة للغاية انشغلت بتابعية الآخر".