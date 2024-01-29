هيثم الحاج على لـ"الشاهد": المكون الدينى أساسى فى الشخصية المصرية ويتسم بالوسطية

أكد الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للكتاب، أن أسامة أنور عكاشة نجح في "أرابيسك" أن يعبر عن الشخصية المصرية بكل مكواناتها.

وأضاف "عبد الله"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": “الحضارة المصرية صبغت الحضارات المختلفة برؤيتها وإعادة إنتاجها”.

وأشار إلى أن فيلا دكتور برهان في مسلسل أرابيسك نموذج للتعبير عن الهوية المصرية، موضحًا أن مصر أقدم مربع في التاريخ باعتبارها الدولة الوحيدة التي احتفظت بحدودها عبر التاريخ".

وأكد أن فكرة التوسيعية المصرية خارج الحدود ليست موجودة في الشخصية المصرية، موضحًا أن الحضارة المصرية صبغت الحضارات المختلفة برؤيتها وإعادة إنتاجها.

ولفت إلى أن المكون الديني أساسي في الشخصية المصرية ويتسم بالوسطية، مشيرًا إلى أن زيادة الضغط على المكون الديني نوع من الغزو الثقافي الغربي.

برنامج "الشاهد"

وانطلقت حلقات الموسم الخامس من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.