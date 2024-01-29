هيثم الحاج يوضح لـ"الشاهد" كيفية حماية الصغار من خطر فرق الغناء الكورية أو المهرجانات

قال الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب، "فرق الغناء الكورية الشهيرة مثل فرقة bts أصبحت تسيطر على عقول واهتمامات الصغار بشكل كبير للغاية، وحين تم إنتاج هذا النمط من الثقافة والفن كانوا يعلمون أنها ستلقى هوى لدى الشباب الصغار، كونهم درسوا مكونات هذا الهوى جيدا، كما مهدوا الأرض لتكون هذه الفرق أكثر انتشارا، وأصبحت الفكرة أكبر من أن يكونوا متعددي الجنسية".

لابد من فهم الأسباب الكامنة وراء اهتمام أولادنا بهذا النوع من الفن

وأضاف "عبد الله"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "الأزمة هنا تكمن في مجموعة آليات من المفترض أن نتبعها، ومنها فهم الأسباب الكامنة وراء اهتمام أولادنا بهذا النوع من الفن، ونسمع معهم ثم نناقشهم، حتى نستطيع أن نحول هذا الضرر السلبي إلى شيء إيجابي، بالإضافة إلى إيجاد بدائل مصنوعة في مصر وبها اللمسة الخاصة بنا، وإذ ذهبنا الآن إلى البدائل المصرية سنجد المهرجانات الشعبية متصدرة المشهد العام".

النخبة المثقفة ترى أن الغناء الكوري هامش والمهرجانات هامش آخر تماما

وواصل: "النخبة المثقفة ترى أن الغناء الكوري هامش والمهرجانات هامش آخر تماما، ولكن كتلة الاثنين الآن لم تعد هوامش، ودون أن يتم طرح المتن البديل عنهما، ففي الستينيات كان المتن الخاص بنا هو أم كلثوم، وكان هناك هامش آخر وهو الأغنية الشعبية لخضرة محمد خضر ومحمد رشدي، وكل ذلك يندرج تحت بند البديل الذي تصنعه من أجل ملء الفراغات حول المتن الكبير الخاص بك".