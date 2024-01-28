الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هيثم الحاج علي لـ"الشاهد": مصر أقدم مربع في التاريخ.. والوحيدة التي احتفظت بحدودها

هيثم الحاج علي
هيثم الحاج علي

أكد الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للكتاب، أن مصر أقدم مربع في التاريخ باعتبارها الدولة الوحيدة التي احتفظت بحدودها.

وقال الحاج علي، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" إن مصر هي الدولة الوحيدة على مدار تاريخ البشرية التي احتفظت بحدودها زي ما هي في شمال شرق أفريقيا، ومرّعليها فترات قوة وظروف تاريخية تجعلها تتمدد تمدد بسيط وترجع مره آخري.

وأضاف أن الفكرة التوسيعية غير مرتبطة بالشخصية المصرية من أولها، وهناك ارتباط كامل حول نهر النيل، وفي فترات يدخل عيها محتلين، ويقل حجمها ولكن سرعان ما تعود لمربعها الجغرافي وتصبح أقدم دولة في التاريخ تمر بمتغيرات وتواريخ ومحتلين وتظل موجودة، وأصبحت الشخصية المصرية قادرة على امتصاص الثقافات الأخرى.

برنامج "الشاهد"

وانطلقت حلقات الموسم الخامس من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

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