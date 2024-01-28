صحفي: الإقبال الجماهيري على معرض الكتاب يعكس حيوية ووعي المصريين

قال الكاتب الصحفي، شريف عارف إن الإقبال الجماهيري الكبير على فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب يعكس حيوية ووعي الشعب المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن الإقبال يعكس حيوية الشعب المصري وقدرته علي الاستجابة في قضية الوعي، موضحًا أن ذلك أظهر قدرة الدولة المصرية متمثلة في وزارة الثقافة على تنظيم هذا الحدث الكبير والتنوع في جميع الأطياف ويضع شكل في التنافس الفكري بين رواد المعرض.

وأشار إلى أن معرض الكتاب هذا العام وهو ما يقرب من مليون زائر حتي الآن، ومتوقع وصوله لـ2 ملايين هذا العام، موضحًا أن البرنامج الثقافي لهذا العام متنوع.