خبير: وقف تمويل "الأونروا" يعكس ازدواجية التعامل مع القضية الفلسطينية

علق الدكتورأحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، علي قرار وقف تمويل "الأونروا"، من قبل دول عديدة، ضمن استراتيجية اسرائيل في التأثيرعلى دول العالم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن هناك غضب عربى من الإزدواجية الغربية فى التعامل مع القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى، والتى تكررت على أكثر من مستوى.

واضاف “خبير العلاقات الدولية” أن وقف تمويل "الأونروا" يعكس الازدواجية الغربية في التعامل مع القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الرئاسة الفلسطينية ترفض الحملة التي تقودها حكومة الاحتلال ضد "الأونروا".