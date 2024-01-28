"حرب الدقيق" فى غزة.. معركة يومية يخوضها النازحون للحصول على الطعام

رصدت كاميرا فضائية «الغد» تهافت سكان القطاع على الحصول على أكياس الدقيق ليتمكنوا من صناعة الخبز وغيره من المواد الغذائية.

وتدافع الغزيون على إحدى النقاط التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"؛ للحصول على حصة من الدقيق لسد رمق ذويهم أمام حالة الجوع التي يعانيها الفلسطينيون في القطاع جراء الحصار الإسرائيلي.

وقال أحد المواطنين الفلسطينيين، بينما يمسك بكيس يحوي كمية ضئيلة للغاية من الدقيق: «هذا ما حصلت عليه اليوم، وهذه الكمية يفترض أن تكفي 7 أشخاص! وهذه الكمية الضئيلة قد يصل ثمنها إلى 50 شيكلًا».

وحذرت الأمم المتحدة من أن جيوبا داخل قطاع غزة تواجه المجاعة في ظل نقص المواد الغذائية وانعدام الموارد في بعض مناطق القطاع.