السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد اقترابه من 4000 جنيه.. من يحدد سعر الذهب في مصر؟

الذهب
الذهب

علق إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، على الارتفاع الكبير في أسعار الذهب في مصر ووصول عيار 21 إلى 3855 جنيها، مشيرًا إلى أن تحديد سعر الذهب مرتبط بالعرض والطلب.

وقال خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامجها "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، إنه يوجد أزمة فيما يتعلق بقواعد العرض والطلب، حيث إن الأمر لا علاقة بسعر الذهب العالمي، وهناك فكر استثمار مختلف، حيث لا يوجد وعي استثماري عند عملية الشراء، وللأسف المواطنين يجرون عمليات الشراء عند "أعلى نقطة".

وذكر إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن عوامل العرض والطلب هي من تحدد تقييم أسعار الذهب في السوق المصري.

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