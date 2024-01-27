السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كتائب القسام تعلن استهداف دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105"

القسام
القسام

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لـحركة حماس، عن استهداف دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105"، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأعلن حزب الله اللبناني، استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط ثكنة شوميرا الإسرائيلية.

كانت الأمم المتحدة أعلنت، الأربعاء الماضي، عن أن الدبابات الإسرائيلية قصفت مجمعًا ضخمًا تابعًا للأمم المتحدة في غزة يؤوي نازحين فلسطينيين، ما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا، لكن إسرائيل نفت مسئولية قواتها وأشارت إلى أن حماس ربما تكون هى التي شنت القصف.

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