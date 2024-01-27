حماد عبد الله لـ"الشاهد": فى عامى 2011 و2013 لم تكن هناك دولة حقيقية فى مصر

قال الدكتور حماد عبدالله، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، القوي الناعمة لمصر تبدع في وقت الأزمات.

وأضاف "عبد الله" خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "في عام 1973 لم تسجل مصر حادثة واحدة ولا وحالة طلاق ولا سرقة، وفي عامي 2011 و2013 لم تكن هناك دولة حقيقية في مصر ".

وتابع: "لم أتصور واحلم أن تصبح مصر بهذا الشكل العظيم في البنية الأساسية، وسيناريو اليوم التالي لنجاح الرئيس السيسي في الفترة الرئاسية الثالثة ومنها أولويات العمل الوطني في المرحلة القادمة، وان كمواطن مصر قارئ وباحث واكاديمي ونقابي لم أحلم أن تكون مصر بالشكل الذي عليه الأن كبنية أساسية، وعملت مع الدكتور مصطفي مدبولي، أثناء عمله في مركز بحوث البناء، وأثناء عمله في الحزب الوطني، وعملت معه قانون البناء الموحد، وتخطيط لمصر 2030، وبعدها تولي هيئة التخطيط العمراني، وكنا نحلم بمصر علي شكلها الآن، وهو ما تم تنفيذه، وكما قال الرئيس السيسي في اخر لقائه له أن البنية الأساسية تخطيط قديم لباحثين علي رأسهم مصطفي مدبولي، وزملائه، وهذا صحيح".

برنامج الشاهد

وانطلقت حلقات الموسم الخامس من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.