السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حماد عبد الله لـ"الشاهد": فى عامى 2011 و2013 لم تكن هناك دولة حقيقية فى مصر

الدكتور حماد عبدالله
الدكتور حماد عبدالله

قال الدكتور حماد عبدالله، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، القوي الناعمة لمصر تبدع في وقت الأزمات.

وأضاف "عبد الله" خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "في عام 1973 لم تسجل مصر حادثة واحدة ولا وحالة طلاق ولا سرقة، وفي عامي 2011 و2013 لم تكن هناك دولة حقيقية في مصر ".

وتابع: "لم أتصور واحلم أن تصبح مصر بهذا الشكل العظيم في البنية الأساسية، وسيناريو اليوم التالي لنجاح الرئيس السيسي في الفترة الرئاسية الثالثة ومنها أولويات العمل الوطني في المرحلة القادمة، وان كمواطن مصر قارئ وباحث واكاديمي ونقابي لم أحلم أن تكون مصر بالشكل الذي عليه الأن كبنية أساسية، وعملت مع الدكتور مصطفي مدبولي، أثناء عمله في مركز بحوث البناء، وأثناء عمله في الحزب الوطني، وعملت معه قانون البناء الموحد، وتخطيط لمصر 2030، وبعدها تولي هيئة التخطيط العمراني، وكنا نحلم بمصر علي شكلها الآن، وهو ما تم تنفيذه، وكما قال الرئيس السيسي في اخر لقائه له أن البنية الأساسية تخطيط قديم لباحثين علي رأسهم مصطفي مدبولي، وزملائه، وهذا صحيح".

برنامج الشاهد

وانطلقت حلقات الموسم الخامس من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

مواد متعلقة

حماد عبد الله لـ"الشاهد": القوى الناعمة فى مصر تبدع وقت الأزمات

حسن سلامة: مصر دعت إسرائيل لتنفيذ تدابير قرار محكمة العدل الدولية

فرحات: قرارات محكمة العدل الدولية بداية لمحاصرة الكيان الإسرائيلى

السعودية ترحب بقرار "العدل الدولية" بفرض إجراءات طارئة على إسرائيل

جوتيريش يدعو إسرائيل إلى الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية

فايز فرحات: مصر كانت تأمل أن يكون قرار العدل الدولية واضحًا

سرايا القدس: أسقطنا طائرة درون إسرائيلية شرقى الشجاعية فى غزة

أسامة السعيد: قرارات "العدل الدولية" ليست نهائية.. والمحكمة نظرت الشق العاجل

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

رد فعل محمد صلاح وزملائه بعد قرار رحيل كلوب عن ليفربول

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم بوابة التعليم الأساسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

صور

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟

وثائق سرية تكشف تاريخ المنظمات الصهيونية فى إيران

الجاسوس من الداخل.. دراما إسرائيلية عن عالم الاستخبارات