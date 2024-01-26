الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السعودية ترحب بقرار "العدل الدولية" بفرض إجراءات طارئة على إسرائيل

السعودية
السعودية

رحبت المملكة العربية السعودية، بقرار محكمة العدل الدولية بفرض إجراءات طارئة على إسرائيل بشأن حربها في غزة، حسبما جاء في نباء عاجل منذ قليل لفضائية "إكسترا نيوز".

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، نأمل في إحراز تقدم في المحادثات بشأن المحتجزين في غزة.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إسقطاع طائرة درون إسرائيلية يستخدمها العدو في المهام الاستخباراتية شرقي الشجاعية في غزة.

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية تعليقاً على قرار محكمة العدل الدولية، إنه على إسرائيل اتخاذ تدابير لازمة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين في غزة وزيادة تدفق المساعدات.

جون كيربى اكسترا نيوز

مواد متعلقة

سرايا القدس: أسقطنا طائرة درون إسرائيلية شرقى الشجاعية فى غزة

أسامة السعيد: قرارات "العدل الدولية" ليست نهائية.. والمحكمة نظرت الشق العاجل

واشنطن: على إسرائيل اتخاذ تدابير لازمة لتقليل الضرر ضد المدنيين فى غزة

الكشكى: قرار "العدل الدولية" دليل على ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية

القسام: أوقعنا عددًا من جنود الاحتلال فى كمين محكم بأحد الأنفاق

الخارجية الأمريكية: لا نزال نؤمن بأن مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بلا أساس

"الصحة العالمية" ترفض زعم إسرائيل بأن المنظمة "متواطئة" مع حماس

خبير دولى: مصر كانت تتطلع لقرار فورى بوقف إطلاق النار من "العدل الدولية"

الأكثر قراءة

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

رد فعل محمد صلاح وزملائه بعد قرار رحيل كلوب عن ليفربول

فى ذكرى ميلاد السندريلا سعاد حسنى.. أبرز صفات أنثى الدلو

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

الجاسوس من الداخل.. دراما إسرائيلية عن عالم الاستخبارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

صور

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

وثائق سرية تكشف تاريخ المنظمات الصهيونية فى إيران

الجاسوس من الداخل.. دراما إسرائيلية عن عالم الاستخبارات

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع