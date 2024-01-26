السعودية ترحب بقرار "العدل الدولية" بفرض إجراءات طارئة على إسرائيل

رحبت المملكة العربية السعودية، بقرار محكمة العدل الدولية بفرض إجراءات طارئة على إسرائيل بشأن حربها في غزة، حسبما جاء في نباء عاجل منذ قليل لفضائية "إكسترا نيوز".

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، نأمل في إحراز تقدم في المحادثات بشأن المحتجزين في غزة.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إسقطاع طائرة درون إسرائيلية يستخدمها العدو في المهام الاستخباراتية شرقي الشجاعية في غزة.

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية تعليقاً على قرار محكمة العدل الدولية، إنه على إسرائيل اتخاذ تدابير لازمة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين في غزة وزيادة تدفق المساعدات.