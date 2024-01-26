الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير دولي: مصر كانت تتطلع لقرار فوري بوقف إطلاق النار من "العدل الدولية"

طارق البرديسي
طارق البرديسي

علق الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، على قرارات محكمة العدل الدولية بشأن دعوى ارتكاب إبادة جماعية ضد إسرائيل.

 مصر كانت تتطلع لقرار من المحكمة كما قضت في حالات سابقة مماثلة

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن مصر تؤكد أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، لأن هذا هو الفصل والحكم في القضية.

وأشار إلى أن مصر كانت تتمنى من محكمة العدل الدولية أن تفصل في النزاع في الموضوع وفي التدبير الاستثنائي العاجل بوقف إطلاق النار، وفي ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية.

اكسترا نيوز إسرائيل خبير العلاقات الدولية طارق البرديسي محكمة العدل الدولية

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