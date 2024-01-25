وسيم السيسى لـ"الشاهد": مصر القديمة أول من عرفت حقيقة الحياة بعد الموت

أكد الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، أن “دين” عبارة عن كلمتين مصريتين قديمتين.

وقال خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "مصر القديمة عرفت أن هناك حياة بعد الموت.. وعلمتها للعالم".

وأضاف:" أحمد كمال باشا جمع لنا 16 ألف كلمة نحن نرددها ولا نعرف أنها مصرية قديمة، كلمة دين علي سبيل المثال، "دي" يعني 5 بالمصري القديم، و"الين"، معناها شعيره دينية، فدين معناها شعيرة دينية خماسية قامت علي التوحيد ولدينا الأدلة علي ذلك، نجد في بهو الاهرام مكتوب الهيروغليفية "وا" يعني واحد، "واع" يعني أحد يعني واحدًا احد، "نم" يعني نوت ليس "سم" ثاني، يعني واحدًا أحدًا ليس له ثاني، وهذا أصل فرعوني لفكرة التوحيد".

برنامج "الشاهد" يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، وهو أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.