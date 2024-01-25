الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

كارثة على الأبواب.. الأمراض المعدية خطر جديد يُهدد أهالى غـزة

انتشار الأمراض المعدية
انتشار الأمراض المعدية في غزة

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، عن انتشار الأمراض المعدية في غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقال استشاري الحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "الوضع السيئ في قطاع غزة يؤثر على الأهالي مناعيًا بسبب قلة التغذية، فلا يوجد وجبة غذائية متكاملة لطفل يبني جهازه المناعي".

وأضاف: "الأطفال معرضون لانتقال الأمراض المعدية عن طريق المياه غير الصالحة، ولا يوجد منظومة صحية لطفل من المفترض أن يحصل على تطعيماته الإجبارية مثل الحصبة وشلل الأطفال".

وأشار إلى أن عدم حصول الأطفال على التطعيمات المناعية، تجعلهم عرضة للإصابة بالأمراض المعدية مثل الجدري المائي والالتهاب الكبدي الوبائي والجرب والملاريا والكوليرا.

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة، أن الشخص المسن معرض للإصابة أيضًا، بالكوليرا والجدري المائي والالتهاب الكبدي الوبائي والفيروسات الكبدية.

استشاري الحساسية والمناعة الحرب الإسرائيلية الدكتور أمجد الحداد 90 دقيقة قناة المحور امجد الحداد غزة

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