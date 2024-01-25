أيمن محسب: الحوار الوطنى أعاد الحراك السياسى والتآلف دعمًا للوطن

كشف أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، عن تفاصيل انطلاق حوار مجتمعي للاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

وقال مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس: بعد فوز الرئيس الساحق في الانتخابات دعا إلى استكمال الحوار مرة أخرى والاستفادة من خبرات مصر وأن يكون المصريين هم صناع القرار".

وأضاف أن الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرة الثانية للحوار الوطني تؤكد حرص القيادة السياسية على استكماله، مشيرًا إلى أن المواطن المصري على رأس أولويات الرئيس السيسي.

وأوضح أن الحوار الوطني أعاد الحراك الوطني السياسي الحقيقي والائتلافات والتآلف حول وحدة الوطن، وترك الإيديولوجيات السياسية المختلفة من اليمين إلى اليسار لأول مرة في تاريخ مصر، لإعلاء مصلحة الوطن.

وتابع:"الحوار الوطني قدم العديد من المقترحات القابلة للتنفيذ، وهذا كان أمر جيد واستفادت منه الحكومة بشكل كامل وأصدرت 22 قرار منهم 18 قرار من مخرجات الحوار الوطني، والآن نتحدث عن آلية جديدة يدعو لها السيد الرئيس وهي عبارة عن تعميق الحوار الاقتصادي والمقصود بذلك أن نضع اقتراحات وخطط للتنفيذ".