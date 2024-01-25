الفريق أسامة ربيع: طريق رأس الرجاء الصالح رفع تكلفة الشحن عالميًا

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن تأثير الاضطرابات في البحر الأحمر علي الملاحة في قناة السويس.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، والمُذاع عبر فضائية "المحور" مساء اليوم الخميس، إن اضطرابات الملاحة بالبحر الأحمر انعكست على العالم أجمع.

وأضاف أن قناة السويس تواصل عملها بشكل يومي مع تقديمها خدمات مميزة، مؤكدًا علي مواصلة التحركات لتقليل تداعيات الأحداث في البحر الأحمر على قناة السويس.

وأشار إلى أن هناك انخفاضا في عدد السفن مقارنة بشهر يناير 2023 يصل إلى 34%، موضحًا أن مرور السفن من طريق رأس الرجاء الصالح رفع من تكلفة الشحن عالميًا.