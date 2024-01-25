وسيم السيسى لـ"الشاهد": مصر القدمية عرفت أن هناك حياة بعد الموت.. وعلمتها للعالم

كشف الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، عن تواجد الدين كمكون أساسي في الشخصية المصرية القديمة.

وقال السيسي، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: مصر القدمية عرفت أن هناك حياة بعد الموت.. وعلمتها للعالم".

وأضاف: "العالم كله حتى عهد السيد المسيح كان اليهود يؤمنون أن الأرواح تذهب بعد الموت إلى أرض الظلمات ويطلقون عليها بالعبرية أرض سيول، بينما مصر القديمة قبل السيد المسيح بألاف السنين وتحديًا قبل بحوالي 6 الاف سنة، كانوا يعرفون ان الأرواح تذهب بعد الموت أولا تحاسب وتحاكم، وبعد ذلك إما إلى الجنة أو النار أو الحيوان الذي يلتهم الميت، فمصر عرفت وعرفت العالم أن هناك حياة بعد هذه الحياة".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.