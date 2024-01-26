وسيم السيسى لـ"الشاهد": سجود الفراعنة منذ آلاف السنين ذكر فى القرآن الكريم

أكد الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، أن الحوار القديم الذي ذكر بين القديس مرقس والإسكافي دليل على أن الفراعنة "موحدين بالله".

وقال السيسي، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، إن سجود الفراعنة منذ آلاف السنين ذكر في القرآن الكريم.

وأضاف أن المصريين القدماء كانوا يصومون 30 يومًا، موضحًا أن الحج كلمة مصرية قديمة تعني المتجه إلى النور.

وتابع: "فالاسلام وشهادة أن لا اله إلا الله كان التوحيد موجودا في عصر الأسرة الأولى الفرعونية، وبالوضوء، والحج والصلاة بالذقن للأرض، والمصريون القدماء كانوا يصومون 30 يومًا ويستقبلون شهر الصيام كما نستقبله نحن الآن، بأغنية "وحي وي يا وحي وي أهلا أهلا"، وهي أغنية من أصول فرعونية، وكانوا يصومون من الفجر لغروب الشمس، وينتهي بعيد كبير يسمى "عيد السلام الكبير"، والحج كلمة مصرية قديمة يعني النور أو الضياء، والحجاز كلمة مصرية قديمة تعني المتجه إلى النور، وكانت الكعبة كلمة مصرية قديمة.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.