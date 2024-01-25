وسيم السيسى لـ"الشاهد": المصري القديم عرف الوضوء قبل كل صلاة

أكد الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، أن المصري القديم عرف التوحيد منذ الأسرة الاولي وليس فقط في عهد أخناتون.

وتابع خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "المصري القديم كان يعرف الوضوء.. وينويه قبل كل صلاة".

وأضاف:" التوحيد منذ الاسرة الأولي وليس منذ عصر اخناتون، واخناتون شتت العالم حتي هناك من لم يضعه في مراتب الملوك ويعتبرونه الفرعون المارك لأنه لخبط الدنيا ووضع البلد في خلافات طائفية".

وأكمل: "المصري القديم عرف الوضوء قبل كل صلاة، وعندما تذهب للحج وتقابل باكستاني يسأل عن الوضوء فين يقولك البردو فيل، وهي كلمة فرعونية قديمة، فكان المصري القديم يعرف الوضوء وينويه قبل الصلاة".

برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.