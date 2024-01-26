الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكشكى: قرار "العدل الدولية" دليل على ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية

جمال الكشكي
جمال الكشكي

علق جمال الكشكي، الكاتب الصحفي، على قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية من إسرائيل لسكان قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن قرار محكمة العدل الدولية اليوم دليل على أن إسرائيل قامت بأفعال جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف أن مصر رحبت بقرار محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشار إلى أن هذا القرار تأكيد على أن كل ما قالته الدولة المصرية على كل الأصعدة كان سابقًا لوجهات نظر الآخرين ومنها منع التهجير القسري.

محكمة العدل الدولية قطاع غزة الإنسانية الإبادة الجماعية جمال الكشكي اكسترا نيوز

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