كاتب صحفى: التحديات الاقتصادية التى تواجه العالم غير مسبوقة

أوضح أحمد يعقوب الكاتب الصحفي، أهم ما جاء في حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي حول "حوار مجتمعي يخص الاقتصاد".

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن ملف الاقتصاد بشكل عام هو الأبرز والذي يتصدر أولويات العمل على مستوى كل القضايا الدولية، وكل دول العالم بدون استثناء، لأن هناك تحديات اقتصادية غير مسبوقة تقابل الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن التوترات في البحر الأحمر ترفع تكلفة الغذاء والطاقة في العالم أجمع مجددًا، موضحًا ان الرئيس السيسي أبرز عدة تحديات كبيرة تواجه الدولة المصرية نتجية مواجهة العالم تغيرات متسارعة.

وأشار إلى أن تحدي الإرهاب مصر أنفقت فيه أكثر من 120 مليار جنيه، موضحًا أن ملف التنمية والبناء هو المسار الذي انتهجته الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية، لأن هذا هو الأبرز في كل قضايا العمل الوطني.