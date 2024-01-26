حسن سلامة: مصر دعت إسرائيل لتنفيذ تدابير قرار محكمة العدل الدولية

علق الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، على قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية من إسرائيل لسكان قطاع غزة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن قرارت محكمة العدل الدولية اليوم خطوة إيجابية، وإن مصر دعت إسرائيل لتنفيذ التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية.

وأضاف أن الإعلام الإسرائيلي روج لإسرائيل أنها تدافع عن نفسها وأنها معرضة لهجمات إرهابية ولها الحق فى الدفاع عن نفسها وأقنعوا الرأى العام الغربى بذلك.