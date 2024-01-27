رمضان عبدالمعز: هذا سر توسيع الرزق (فيديو)

حرص الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، على طمأنة المشاهدين في الظروف الصعبة لغلاء المعيشة.

وقال خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إنه عندما يقول الله سبحانه وتعالى: "وفي السماء رزقكم وما توعدون"، وقوله تعالى: "لا نسألك رزقك نحن نرزقك"، وقوله تعالى: "وما من دابة إلا على الله رزقها"، فعليك أن تطمئن.

وأضاف أنه لكي يرزقك الله ويبارك لك في رزقك، عليك أن تتخلق بأخلاق الله، فعندما تريد أن يغفر الله لك فاغفر للناس، وليسامحك فسامح الناس، لأن الجزاء من جنس العمل.

وأكد أن الله سبحانه وتعالى قال: "ما عندكم ينفد وما عند الله باق"، مشددًا على أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة أقسم عليهم: ما نقص مال قط من صدقة فتصدقوا"، معلقًا: "الناس النهاردة بتبخل حتى بفلوس الزكاة، ويقولك الفلوس صعبة، إنت متخيل الزكاة دي هتقلل فلوسك؟، فراجعوا صدقاتكم في ناس مقصرة في زكاة المال".