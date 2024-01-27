السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بمناسبة نصف رجب.. دعاء رائع من الشيخ رمضان عبد المعز (فيديو)

الشيخ رمضان عبدالمعز
الشيخ رمضان عبدالمعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إنه على سبيل السعادة أصبحنا اليوم في نصف شهر رجب.

وأضاف خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، أن اليوم انتصف رجب، إن شاء الله أهني حضراتكم بشهر شعبان، ونقول يارب بلغنا رمضان بالخيرات والبركات.

وتابع: "اسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم في الدنيا والآخرة، ونقول متقلقوش ومتخافوش وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها".

وقدم دعاء بمناسبة نصف شهر رجب، قائلًا: "اللهم لك الحمد ربنا كما ترضي وخذ بنواصينا للبر والتقوى، وجنبا العسر في الآخرة والأولى، وصلي على سيدنا محمد النبي المصطفى، صلاة تنجينا بها من الأهوال وتطهرنا بها من جميع الذنوب والسيئات".

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