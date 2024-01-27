"صحة غزة": نقص حاد وخطير فى وحدات الدم بمجمع ناصر الطبى

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن هناك نقصًا حادًا وخطيرًا في وحدات الدم بمجمع ناصر الطبي الذي تحاصره قوات الاحتلال، حسبما جاء في نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن الحكومة البريطانية، تقترح خطة لإنهاء الحرب في غزة؛ وذلك نقلًا عن صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن الخطة تقضي بوقف الأعمال العدائية داخل القطاع، والإفراج عن المحتجزين، إضافة إلى التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار.