السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حماد عبدالله لـ"الشاهد": صناعة الغزل والنسيج بدأت في العشرينيات مع طلعت حرب

الدكتور حماد عبدالله
الدكتور حماد عبدالله

قال الدكتور حماد عبدالله، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، إن حلم مصر الآن عودة صناعة الغزل والنسيج لسابق عهدها كما كانت في عام 1958.

وأضاف "عبد الله"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": “صناعة الغزل والنسيج تتضمن تحضيرات وصباغة وتجهيز وملابس جاهزة وهي صناعة ذات دوائر كبيرة، وكون وضع الدكتور أحمد شاكر، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج- تولى المنصب منذ نحو شهر- فوقها فهذا مؤشر على الانطلاق نحو الطريق الصحيح رغم أن الإنتاج لم ينطلق”، معقبا: "كمحترف في هذه الصناعة أقول نحن في حلم يقترب من سنة 1958، لأن صناعة الغزل والنسيج بدأت في العشرينيات مع طلعت حرب".

برنامج "الشاهد"

وانطلقت حلقات الموسم الخامس من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

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