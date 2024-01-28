الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سرايا القدس: استهدفنا 3 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف "RPG" غربى خان يونس

سرايا القدس
سرايا القدس

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إنه تم استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف "RPG"، في حي الأمل وجورة العقاد غربي خان يونس، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نباأ عاجل منذ قليل.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن صواريخ حزب الله على مستوطنة "كريات شمونة"، سقطت في منطقة عسكرية إسرائيلية وليس داخل المدينة.

حزب الله يستهدف موقعًا بحريًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في رأس الناقورة

وأعلن حزب الله اللبناني استهداف الموقع البحري للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة، بالإضافة إلى تجمع لجنود الاحتلال في محيط ثكنة شوميرا الإسرائيلية.

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