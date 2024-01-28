الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير استثمار: إفريقيا ستكون بوابة مصر الأولى لزيادة صادراتها السلعية خلال 2024

جريدة الدستور

كشف الدكتور يسري الشرقاوي، الخبير في الاقتصاد والاستثمار، عن النمو المستهدف للاقتصاد المصري خلال 10 سنوات.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن مصر تستهدف زيادة تجارتها مع إفريقيا خلال السنوات العشر المقبلة، من خلال زيادة الصادرات السلعية.

وأضاف أن مصر تأمل لتحقيق مستهدفاتها من التصدير من خلال إفريقيا خاصة مع بدء العمل باتفافية التجارة الحرة، التي تضم 49 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي.

وأشار إلى أن إفريقيا ستكون بوابة مصر الأولى لزيادة صادراتها السلعية خلال 2024، موضحًا أن 7.4 مليار دولار صادرات لإفريقيا تستهدف مصر الوصول إليها خلال 5 سنوات.

اكسترا نيوز يسري الشرقاوي مصر أفريقيا

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